Son dakika haberleri... Fethiye'de villanın şömine bacasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Fethiye'de villanın şömine bacasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

09.10.2022 21:54
Son dakika haberleri... Fethiye'de villanın şömine bacasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde villanın şömine bacasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde villanın şömine bacasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Ölüdeniz Mahallesi Karaali Caddesi'ndeki evinin şömine bacasına sıkışan kediyi gören Allon Kroman, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede adrese ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekibi, bacada açtıkları delikten kediyi çıkardı.

Kedi, sahibine teslim edildi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Fethiye, Muğla, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Fethiye'de villanın şömine bacasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

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