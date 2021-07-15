Son dakika haberleri: Fethiye'deki fuhuş operasyonunun şüphelileri adliyede (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri: Fethiye'deki fuhuş operasyonunun şüphelileri adliyede (2)
15 Temmuz 2021 Perşembe 18:57
Son dakika haberler... 7'Sİ TUTUKLANDIMuğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
7'Sİ TUTUKLANDI
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Cavit AKGÜN/MUĞLA,
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