Son dakika haber: FETÖ BORSASI DAVASINDA KARAR - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: FETÖ BORSASI DAVASINDA KARAR

16.03.2022 12:29
Son dakika haber: FETÖ BORSASI DAVASINDA KARAR

Son dakika haberler: KAMUOYUNDA 'FETÖ borsası' olarak bilinen ve 2 avukatla 4 polisin yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

KAMUOYUNDA 'FETÖ borsası' olarak bilinen ve 2 avukatla 4 polisin yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, avukat Kazım Y. A.'ya "Dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 1 milyon 395 bin 360 lira adli para cezası verdi. Heyet 4 polis hakkında beraat kararı verirken, bir sanığa ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Rıza E., Bayram Y., Ertuğrul O.T., İsmail İ., Mehmet A. İ., Kazım Y. A. ve avukatları katıldı.

Tutuksuz sanık Rıza E. savunmasında, "Olayın hiçbir aşamasında görev almadım. Dosyada işlem yapacak yetkim dahi yoktur. 11 aydır açıktayım. Çalışmıyorum ve işsizim. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Tutuksuz sanık Bayram Y., "Yapmış olduğum görüşmelerden sıralı amirlerimizin bilgisi vardı. Bilgileri dahilinde görüşmeler yaptım. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

BİR SANIĞA 2 YIL 6 AY HAPİS VE 1 MİLYON 395 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASIMahkeme heyeti tutuksuz sanıklar Rıza E., Bayram Y., Ertuğrul O.T. ve İsmail İ.'nin "Rüşvet almak-vermek" suçundan beraatlarına karar verdi. Heyet avukat Mehmet A. İ.'nin ise aynı suçtan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme avukat Kazım Y. A.'nın eylemlerinin ise "Dolandırıcılığa teşebbüs" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 1 milyon 395 bin 360 lira adli para cezasına karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İddialara göre, 2'si avukat 4'ü polis toplamda 6 şüpheli FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmasında şüpheli olan iş adamı Şahap Ç.'nin dosyasını kapatmak için 150 bin dolar para istedi. Sahap Ç.'nin oğlu bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüphelilerden avukat Kazım Y.A. ile komiser Ertuğrul O.T. tutuklanırken, 1 avukat ile 3 polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede 4 şüphelinin "Rüşvet almak-vermek" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edildi. Dava sürecinde, tutuklu bulunan avukat Kazım Y.A. ile komiser Ertuğrul O.T serbest bırakıldı.


YORUMLAR
500
Son dakika haber! İstanbul'daki 'FETÖ borsası' davasında karar Son dakika haber! İstanbul'daki 'FETÖ borsası' davasında karar Sakarya'da FETÖ'nün 'şehir yapılanması' davasında 14 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı Sakarya'da FETÖ'nün 'şehir yapılanması' davasında 14 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Mahkeme, Bayram, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: FETÖ BORSASI DAVASINDA KARAR - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Almanya'da korkunç olay! Ukrayna'daki savaştan kaçan genç kız toplu tecavüze uğradı
12:33 Hayvan hastanesi sahibi profesör genç kadın veterinere cinsel şiddetten yargılanıyordu: Kadının iç çamaşırında DNA bulundu
12:32 Hepsijet çalışanları kazandı: Paket ücretleri artırıldı, yakıt desteği geldi
12:30 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Görüşmeler zorlu geçti ama Ukrayna ile anlaşmaya yakınız
12:21 Lerzan Mutlu'ya hakaret davasında yargılanan Seren Serengil'in beraati istendi!
12:18 Ticaret Bakanlığı'ndan çimento sektörüne inceleme
12:13 Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay'ı birbirine karıştırdı
12:10 Meral Akşener doktorlara destek verdi ve Sivas Kongresi'ne katılan Tıbbiyeli Hikmet'in hikayesini anlattı: İşte o anekdot!
11:59 İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Liseli kızı regl döneminde çırılçıplak soyup aradılar
11:54 İki kadın "Karından boşan bizimle evlen" dediler! Sonra da bütün hesaplarını boşalttılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 12:48:47. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: FETÖ BORSASI DAVASINDA KARAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement