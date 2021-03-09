Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FET/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli 2 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli 2 kadına adli işlem yapıldığı öğrenildi.
-İHA-
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | FETÖ'dan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı - Son Dakika