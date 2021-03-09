Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FET/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli 2 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli 2 kadına adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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