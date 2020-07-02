Son dakika haberleri: FETÖ'den adliyeye sevk edilen eski askeri okul öğrencisine adli kontrol - Son Dakika

Son dakika haberleri: FETÖ'den adliyeye sevk edilen eski askeri okul öğrencisine adli kontrol

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün asker yapılanmasıyla ilgili Samsun'da 1 kişi gözaltına alındı. Kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenilen A.M.H., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen zanlının Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden İstanbul Adliyesine bağlanıp ifade verdi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.M.H. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 19:56 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: FETÖ'den adliyeye sevk edilen eski askeri okul öğrencisine adli kontrol - Son Dakika
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