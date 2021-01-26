FETÖ'den TMSF'ye alınan şirketler ortalama yüzde 65 büyüdü - Son Dakika

FETÖ'den TMSF'ye alınan şirketler ortalama yüzde 65 büyüdü

26.01.2021 20:21

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bu terör örgütü FETÖ sadece demokrasimizi yok etmeyi, Cumhurbaşkanımızı, Başbakanı öldürmeyi ve kirli emelleri adına ülkeyi bir kaosa sürüklemeyi hedeflemedi, aynı zamanda da gayrimeşru yollarla elde ettikleri kaynaklarla ülkemizi de bir...

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bu terör örgütü FETÖ sadece demokrasimizi yok etmeyi, Cumhurbaşkanımızı, Başbakanı öldürmeyi ve kirli emelleri adına ülkeyi bir kaosa sürüklemeyi hedeflemedi, aynı zamanda da gayrimeşru yollarla elde ettikleri kaynaklarla ülkemizi de bir badireye sürüklemek istediler." dedi.

Yıldırım, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) ait olan ve İl Özel İdaresi işletmesindeki Er İdare AŞ tarafından alınan Girlevik-Çemişgezek- Bayburt Hidroelektrik Santrallerinin Devir Teslim Sözleşme Töreni'nde, yolları böldüklerini ancak ülkeyi terör örgütlerine böldürmediklerini söyledi.

15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye'nin bir kaosa sürüklenmeye çalışıldığını ifade eden Yıldırım, o günlerin bir film şeridi gibi kafasından geçtiğini belirtti.

FETÖ'nün kirli amaçlarını konuşmasında aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bu terör örgütü FETÖ sadece demokrasimizi yok etmeyi, Cumhurbaşkanımızı, Başbakanı öldürmeyi ve kirli emelleri adına ülkeyi bir kaosa sürüklemeyi hedeflemedi, aynı zamanda da gayrimeşru yollarla elde ettikleri kaynaklarla ülkemizi de bir badireye sürüklemek istediler. 15 Temmuz kalkışmasından sonra bir baktık ki her alanda devletin imkanlarını kabiliyetlerini bir şekilde elde etmişler. Üretim alanında, hizmet alanında, eğitim alanında ve aklınıza gelen bütün sektörlerde maalesef böyleydi durum. Bine yakın şirket bunlarla bağlantılı ve bu örgüte sürekli kaynak aktaran muazzam bir parasal büyüklükten bahsediyoruz. Bunların bir şekilde alınması ve bu ülkenin kaynağının bu milletin dişiyle tırnağıyla derleyip toparladığı bu imkanların heder olmaması gerekiyor."

FETÖ'ye ait bütün varlıkları TMSF'ye geçirdiklerini ifade eden Yıldırım, "İlk günlerde mahkemeler gayret ediyor kararlar veriyor. Kararlar birbirinden çok farklı. Bir dağınıklık bir karışıklık söz konusu. Kayyumlar atanıyor kayyumlarla ilgili yetki çerçevesi belli değil. Onların imkanları alacakları, kamu vicdanını rahatsız eden bir uygulamayla karşı karşıya kaldık." dedi.

Bu durumu Cumhurbaşkanıyla değerlendirerek "Bu iş böyle yürümez" dediklerine dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bunu tek elden yönetmek lazım. Geçmişte bu Uzanlar hadisesindeki tecrübemize dayanarak o TMSF modelini hayata geçirdik. Bütün varlıkları TMSF'ye geçirdik. Yönetimiyle ve mali sorumluğuyla. Sonra işler daha düzene girdi. Bugün ortaya çıkan rakamları görünce bu kararın ne kadar isabetli olduğunu gördük."

Yıldırım, çalışmalarından dolayı TMSF Başkanı ve ekibine teşekkür etti.

"Bu şirketler bir milli servet"

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ ile aidiyeti tespit edilen bir kısım şahıslara ait varlıkların TMSF kayyumuna aktarıldığını hatırlattı.

15 Temmuz'dan sonra TMSF'de bir eksen kayması yaşandığını dile getiren Gülal, şunları kaydetti:

"Bugün 38 vilayetimizde 797 şirketimiz var. 40 bin 403 çalışanımız var. Aktif olarak 70 milyar liranın üzerine çıktı bizdeki yatırım büyüklüğü. Öz kaynak olarak 30 milyar liraya yaklaştık. Biz devraldığımız andan itibaren dedik ki bu şirketlerde irtifa kaybı olmayacak. Bu şirketler bir milli servet ve bize milletimizin emanetidir. Bu anlayışla basiretli tüccar felsefesi içerisinde biz bu şirketlere 15 Temmuz'dan bu tarafa vaziyet ediyoruz. Bugün itibarıyla bu şirketler ortalama yüzde 65 seviyesinde büyüdüler. Geçen sene TMSF kayyumunda yönetilen Koza Altın, geçen hafta açıklanan kurumlar vergisi sıralamasında ilk 100 şirket içerisinde 13'üncü sırada yer aldı."

Törene, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Erzincan Belediye Bekir Aksun, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız ile kamu kurum yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

İmza töreninin ardından Binali Yıldırım ve TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'a bakır tepsi hediye edildi.

FETÖ'den TMSF'ye alınan şirketler ortalama yüzde 65 büyüdü
FETÖ'den TMSF'ye alınan şirketler ortalama yüzde 65 büyüdü
FETÖ'den TMSF'ye alınan şirketler ortalama yüzde 65 büyüdü
FETÖ'den TMSF'ye alınan şirketler ortalama yüzde 65 büyüdü

Fetullahçı Terör Örgütü, Binali Yıldırım, AK Parti, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'den TMSF'ye alınan şirketler ortalama yüzde 65 büyüdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Anadolu Efes, evinde Kızılyıldız'ı 86-72 yendi Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti Mesut Özil gafıyla sosyal medyada gündem olan TRT spikeri Cansu Canbaz, ekranlara geri dönüyor Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı Selahattin Demirtaş, kendisini ve muhalefeti eleştirdi Bağcılar'da su satan çocuk videosu kurgu çıktı! YouTuber Fariz için yasal işlem başlatılacak 9 gündür tek bir vaka bile görülmeyen Avusturalya'da halk plajlara akın etti
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mostafa Mohamed, İstanbul'a geliyor Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mostafa Mohamed, İstanbul'a geliyor         
21:10
ABD Senatosu, Biden'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Antony Blinken'ı onayladı ABD Senatosu, Biden'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Antony Blinken'ı onayladı         
20:35
Futbol kulüplerinin yöneticilerini maddi açıdan zorlayacak yasa TBMM'ye geliyor Futbol kulüplerinin yöneticilerini maddi açıdan zorlayacak yasa TBMM'ye geliyor         
20:19
Biden yönetimi, Filistin'e yardımları yeniden başlatacak Biden yönetimi, Filistin'e yardımları yeniden başlatacak         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 7 bin 103 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 134 kişi vefat etti, 7 bin 103 yeni vaka tespit edildi         
19:16
65 yaşındaki adam evlenme vaadiyle 35 bin TL dolandırıldı 65 yaşındaki adam evlenme vaadiyle 35 bin TL dolandırıldı         
18:43
İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi         
17:20
Ordu'da rüzgarın etkisiyle büyüyen korkunç yangında üreticinin tüm birikimi kül oldu Ordu'da rüzgarın etkisiyle büyüyen korkunç yangında üreticinin tüm birikimi kül oldu         
16:49
Oyuncu Asia Argento, yönetmen Rob Cohen'in kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti Oyuncu Asia Argento, yönetmen Rob Cohen'in kendisine tecavüz ettiğini itiraf etti         
15:57
Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı         
15:43
Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı Birlikte kaçtığı 3 çocuklu kadının kocasını sokakta görünce kurşun yağdırdı         
15:37
Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü: Seni böyle görmeyelim         
15:00
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti         
13:47
Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı Evladının koli bandı ile boğarak öldürdüğü kadından geriye katıldığı programdaki görüntüleri kaldı         
12:49
Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size? Pazar esnafını ziyaret eden İmamoğlu'na vatandaştan zor soru: Korona yok mu size?         
12:48
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 21:21:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ'den TMSF'ye alınan şirketler ortalama yüzde 65 büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei