Son dakika haberleri | FETÖ'den yakalama kararı bulunan şahıs Kayseri'de yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | FETÖ'den yakalama kararı bulunan şahıs Kayseri'de yakalandı

05.05.2022 16:33
Son dakika haberleri | FETÖ'den yakalama kararı bulunan şahıs Kayseri'de yakalandı

Son dakika haberlerine göre Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda Erzurum 2.Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.E.K.'nin Kocasinan ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. M.E.K., düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Karakola götürülen şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KAYSERİ

Son dakika haberleri | FETÖ'den yakalama kararı bulunan şahıs Kayseri'de yakalandı
Son dakika haberleri | FETÖ'den yakalama kararı bulunan şahıs Kayseri'de yakalandı

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Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Kayseri, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | FETÖ'den yakalama kararı bulunan şahıs Kayseri'de yakalandı - Son Dakika


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