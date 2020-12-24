Son dakika haberleri... FETÖ elebaşının akrabasına 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

Son dakika haberleri... FETÖ elebaşının akrabasına 6 yıl 3 ay hapis

24.12.2020 11:01
Son dakika haberleri... FETÖ elebaşının akrabasına 6 yıl 3 ay hapis, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeninin kızı avukat Ferdane Nur Avcı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeninin kızı avukat Ferdane Nur Avcı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Avcı ile avukatı katıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Avcı, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia ederek, "Hiçbir terör örgütüne üye değilim, hayatımda yakından silah dahi görmedim. İrademi başka yapıya ya da kimseye vermedim." dedi.

Aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne süren Avcı, suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi.

Sanık avukatının da beyanı ardından Mahkeme Başkanı Abdullah Fırat Gedik, mahkeme heyetinin kararını açıkladı.

Buna göre sanık Ferdane Nur Avcı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü, Fethullah Gülen, Ankara, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... FETÖ elebaşının akrabasına 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika


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