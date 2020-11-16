Son dakika haberleri... FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Yüksel Sezer, tutuklandı - Son Dakika

ANKARA'da, polis operasyonunda yakalanan FETÖ firarisi, eski 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Yüksel Sezer, mahkemece tutuklandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve 3 yıldır aranan Yüksel Sezer, 14 Kasım'da başkasına ait kimlikle Çankaya'da polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, eski 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Sezer, Ankara Adliyesi'ne gönderildi. Sezer, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Yüksel Sezer, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.