Son dakika haberleri! FETÖ hükümlüsü kadın İzmir'de yakalandı
Son dakika haberleri: Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, İzmir'in Bergama ilçesinde yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, İzmir'in Bergama ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "FETÖ üyesi olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.G.Ç'nin, Bergama'da akrabalarının yanında olduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Yakalanan kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.
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