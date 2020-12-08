Son dakika haberleri! FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalışan 17 sanık hakkında açılan davada... - Son Dakika

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalışan 17 sanık hakkında açılan davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 17 sanığın "casusluk" suçundan müebbet hapsini istedi. Savcı, bu sanıklardan 8'i için ayrıca "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. - ANKARA