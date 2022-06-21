Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürüttüğü soruşmalar sürüyor. Bu soruşturma dahilinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması görev aldığı belirlenen 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden işlemleri tamamlanan 3 şüpheli emniyetten serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından 3'ü adli kontrol kararı ile serbest kalırken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

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