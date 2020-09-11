FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına operasyon:  60 gözaltı kararı - Son Dakika

FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına operasyon: 60 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin avukatlık yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında 48'i avukat 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin avukatlık yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında 48'i avukat 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün avukatlık yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında; itirafçı beyanları, iletişimin dinlenmesi, teknik takip ve elde edilen diğer deliller sonucunda örgüt içinde avukatlık yapılanması oluşturduğu belirlenen 48 avukat, 7 stajyer avukat, 3 ihraç hakim, 1 ihraç hakim adayı ile 1 hukuk fakültesi mezunu toplam 60 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra haklarında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği-yöneticiliği suçlarından işlem yapılan örgüt mensuplarının soruşturma ve kovuşturma işlemlerini örgütsel talimatla ve saikle takip ederek avukatlık faaliyeti görüntüsü altında bu soruşturmaları/kovuşturmaları örgüt lehine yönlendirmek suretiyle örgütsel faaliyetlere katıldığı belirlendi. Örgüt içinde avukatlık yapılanması oluşturduğu saptanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.



Son Dakika

Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor

Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki binaları boyuyor

Türkiye, müthiş gaz ve petrol potansiyali bulunan Libya'da arama yapmak için görüşmelere başladı

Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel

Ankara'da koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla kamu kurumlarında mesai saatleri değiştirildi

Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan şahıs yakayı ele verdi

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi: Ben olsam hemen Elneny'i alırım

Geliştirdiği uygulamayla 16 yıl sonra özüne dönen Facebook'a sadece öğrenciler girebilecek

HDP Milletvekili Remziye Tosun'a PKK'ya üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verildi

46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti

Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı

Ünlü çiftin oğlunu öldüren sanık: Keşke ben ölseydim de böyle bir şey yaşanmasaydı

Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi

Son dakika! Yüz yüze eğitimin detayları netleşti: Sınıflar gruplara bölünebilecek, katılım zorunlu olmayacak

La Liga'ya hafta içi maç oynama yasağı devam ediyor! Yayıncı kuruluş itiraz edecek