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Son dakika haberleri! FETÖ'nün finans yapılanması soruşturmasında 11 gözaltı kararı - Son Dakika

Son dakika haberleri! FETÖ'nün finans yapılanması soruşturmasında 11 gözaltı kararı

28.12.2021 08:45
Son dakika haberleri! FETÖ'nün finans yapılanması soruşturmasında 11 gözaltı kararı

Son dakika haberi... ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY terör örgütünün güncel finans yapılanmasında yer aldıkları, örgüt mensuplarına para temin ederek, dağıttıkları ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma girişiminde bulunmalarını planladıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY terör örgütünün güncel finans yapılanmasında yer aldıkları, örgüt mensuplarına para temin ederek, dağıttıkları ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma girişiminde bulunmalarını planladıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki ayrı soruşturmada etkin pişmanlıkta bulunan bir şüphelinin verdiği ifade ve elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi ile yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu FETÖ/PDY terör örgütünün güncel finans yapılanması içerisinde yer alan şüpheliler tespit edildi. Şüphelilerin yurt dışındaki kaçak terör örgütü mensuplarından talimatlar alarak Ankara genelinde finans yapılanmasında aktif faaliyet gösterdikleri, örgüt mensuplarına para temin ederek, dağıttıkları ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma girişiminde bulunmalarını planladıkları tespit edildi. 11 şüpheli hakkında bugünden itibaren gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Finans, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! FETÖ'nün finans yapılanması soruşturmasında 11 gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! FETÖ'nün finans yapılanması soruşturmasında 11 gözaltı kararı - Son Dakika
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