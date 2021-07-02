FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 17 gözaltı

İZMİR - İzmir'de FETÖ'ye üye olmaktan aranan ve gaybubet evi olarak adlandırılan örgüte ait evlerde kaldıkları tespit edilen 23 şüpheli ve sanığın yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmaktan değişik savcılık ve mahkemelerce haklarında soruşturma/kovuşturmalar yürütülen firari 23 şüpheli ve sanığın gaybubet evi olarak adlandırılan örgüte ait mahrem evlerde kaldıkları tespit edildi. Haklarında gözaltı talimatı verilen şahıslardan 17'si düzenlenen operasyonla yakalandı. Halen firari olan diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.