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Son dakika haber: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 26 gözaltı kararı - Son Dakika

Son dakika haber: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 26 gözaltı kararı

21.12.2021 09:18

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün mahrem hizmetler olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edilen 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 6'sının mahrem imam olduğu, 6'sı muvazzaf 11 subay ile 1'i muvazzaf 6 astsubay ve 3 eski askeri öğrencinin de şüpheliler arasında bulunduğu kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden 17'sini gözaltına aldı.

Son dakika haber: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 26 gözaltı kararı
Son dakika haber: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 26 gözaltı kararı
Son dakika haber: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 26 gözaltı kararı
Son dakika haber: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 26 gözaltı kararı
Son dakika haber: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 26 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Gözaltı, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 26 gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 26 gözaltı kararı - Son Dakika
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