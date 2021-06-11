Son dakika haberleri... FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASINDA KARAR (1) - Son Dakika

Son dakika haberleri... FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASINDA KARAR (1)
11.06.2021 11:44
Son dakika gelişmesine göre FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik, elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı.
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik, elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı. Firari sanık Rızanur Meral'in eşi Zeynep Meral'in de arasında bulunduğu toplam 6 sanık hakkında örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. 6 sanığın yurtdışına çıkış yasaklarının devamına hükmedildi. Firari sanıklar Fetullah Gülen, Rızanur Meral, Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz'in dosyasının ise ayrılmasına karar verildi. 11 sanığa ise "Örgüte üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 2 yıl 1'er ay ile 1 yıl 6'şar ay arasında değişen hapis cezaları verildi. 14 sank beraat ettirildi.
- İstanbul
Son Dakika 13:28 3 metrelik kılıç balığını görenler telefona sarıldı 13:25 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 13:24 Mustafa Sandal ve Kıraç'ın beğenilmeyen marşlarından sonra orgun başına geçen Fevzi, ortalığı yıktı 13:23 FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada ceza yağdı: 6 kişiye 6 yıl 3 ay hapis 12:35 Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı 12:03 Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım 11:25 Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı 11:18 Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı