Son dakika haberi... FETÖ'nün İstanbul Polis Okullarından sorumlu imamı ve Türkmenistan üst düzey imamı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... FETÖ'nün İstanbul Polis Okullarından sorumlu imamı ve Türkmenistan üst düzey imamı tutuklandı

17.08.2022 22:43
Son dakika haberi... FETÖ'nün İstanbul Polis Okullarından sorumlu imamı ve Türkmenistan üst düzey imamı tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Erzincan'da gaybubet olarak adlandırılan hücre evine yapılan baskında yakalanan FETÖ'nün İstanbul Polis Okullarından sorumlu imamı ile Türkmenistan'da üst düzey mahrem imamlık yapan zanlı tutuklandı.

Erzincan'da gaybubet olarak adlandırılan hücre evine yapılan baskında yakalanan FETÖ'nün İstanbul Polis Okullarından sorumlu imamı ile Türkmenistan'da üst düzey mahrem imamlık yapan zanlı tutuklandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucunda yapılan uzun soluklu teknik ve fiziki takipler neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan haklarında aranma kaydı bulunan; örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde İstanbul Polis Okullarından sorumlu imam olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen A.E.T. isimli şahıs ile FETÖ/PDY Yurt Dışı Eğitim Yapılanmasında Türkmenistan ülkesinde üst düzey mahrem imam olarak faaliyet yürüttüğü ayrıca Ceza İnfaz Kurumu Memurlarına Mahrem imamlık yaptığı tespit edilen M.S.T. isimli şahıs, saat 19.30 sıralarında FETÖ/PDY örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda kaldıkları gaybubet olarak adlandırılan hücre evine operasyon yapılarak yakalandı.

Gözaltına alınan 2 zanlı emniyetteki sorgularının ardından Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilerek, yapılan adli işlem neticesinde şahıslar tutuklanarak Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

(Ahmet Akbuğa/İHA)

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Arslan Kabukçuoğlu: 'Asgari Ücret, İstanbul Dışında Yaşayan Vatandaşların, İstanbul'da Yaşayan Vatandaşların Gelirini Yakalamasına Vesile Olmalıdır' Arslan Kabukçuoğlu: 'Asgari Ücret, İstanbul Dışında Yaşayan Vatandaşların, İstanbul'da Yaşayan Vatandaşların Gelirini Yakalamasına Vesile Olmalıdır' Şişli'de inşaat çalışması sırasında istinat duvarı ile yolda çökme oldu Şişli'de inşaat çalışması sırasında istinat duvarı ile yolda çökme oldu YERYÜZÜ DOKTORLARI NİJER'DE 600 HASTAYI MUAYENE EDECEK YERYÜZÜ DOKTORLARI NİJER'DE 600 HASTAYI MUAYENE EDECEK

Türkmenistan, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... FETÖ'nün İstanbul Polis Okullarından sorumlu imamı ve Türkmenistan üst düzey imamı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:04 Terör örgütü PKK/YPG'den Kilis'e roketli saldırı! Atılan 3 roketin boş araziye düştüğü açıklandı
21:36 Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Cristiano Ronaldo'ya kancayı taktı! İlk resmi teklif yapıldı
21:06 Polonya ile Meksika yenişemedi, C Grubu'nda lider Suudi Arabistan oldu!
21:00 Gaziantep Valisi Davut Gül, güzel haberi verdi: Karkamış saldırısında yaralanan anne ve karnındaki bebeğin durumu iyiye gidiyor
21:03 68 yaşındaki adam, boyunu 9 santim uzatmak için 2 milyon 872 bin 73 TL ödedi
20:36 Ve beklenen oldu: Manchester United ile Cristiano Ronaldo'nun yolları resmen ayrıldı
20:27 Rus Youtuberlerden Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya 2 yıl arayla aynı şaka! Kendilerini Emmanuel Macron olarak tanıttılar
20:26 Tel Rıfat'ta işgalini sürdüren PKK/YPG'li teröristlerden, Azez'e roketli saldırı: 5 sivil yaşamını yitirdi
20:19 Kayseri'de arkadaşının kendisine küfür ettiğini iddia eden şahıs, kendini rehin aldı
10:37 Antalya'da camiye giren hırsız, çiğnediği sakızla kasadaki paraları çaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2022 22:42:04. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... FETÖ'nün İstanbul Polis Okullarından sorumlu imamı ve Türkmenistan üst düzey imamı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement