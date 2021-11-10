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FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi yapılanması davasında ayırma kararı - Son Dakika

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi yapılanması davasında ayırma kararı

10.11.2021 13:31
FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi yapılanması davasında ayırma kararı

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanmasına yönelik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 8 sanığın dosyalarının ayrılarak tek tek yargılanmalarına karar verdi.

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanmasına yönelik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 8 sanığın dosyalarının ayrılarak tek tek yargılanmalarına karar verdi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya sanıklar Mustafa Keleşoğlu, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Elif Yaprak Saraç, Adem Sezgin Uzun ve Hakan Doğan katıldı. Sanık Turgay Atasoy ise Sivas Adliyesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) akademik yapılanmasına ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 25.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Fatih Mehmet Keleşoğlu, Mustafa Keleşoğlu, Elif Yaprak Saraç, Adem Sezgin Uzun ve Hakan Doğan, hazır bulundu. Sanık Turgay Atasoy SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılırken duruşmaya gelmeyen sanıklar Fatih Gürsul, Mustafa İsmail, Muhammed Akif Altun, Kasım Karagöz, Uğur Tuncel'in ise avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Fatih Gürsul'un avukatı bir sonraki celse müvekkilini hazır edeceğini söylerken, diğer sanık avukatları da müvekkillerinin adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Taleplerin alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Mustafa Keleşoğlu ve Fatih Mehmet Keleşoğlu dışındaki sanıkların eylemlerini iştirak halinde işlememiş olması ve eylemlerinin bireysel olarak değerlendirilecek olması nedeniyle dosyalarının ayrılmasına ve tek tek yargılanmalarının devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca, Gürsul hakkında Ankara'da da soruşturma dosyası olduğunu belirterek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan o soruşturma dosyasının akıbetinin sorulmasını kararlaştırdı. Sanıkların karakola imza atma şartının kaldıran mahkeme, yurt dışına çıkış yasaklarının ise devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince 26 Aralık 2017 tarihinde karara bağlanan davada sanık Fatih Gürsul, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl 6 ay hapse çarptırılmıştı. Mahkeme, diğer sanıklar Adem Sezgin Uzun, Elif Yaprak Saraç, Fatih Mehmet Keleşoğlu, Hakan Doğan, Kasım Karagöz, Muhammet Akif Altun, Mustafa İsmail ve Uğur Tuncel'i, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9'ar yıl hapis cezasına mahkum etmişti. Heyet, sanık Turgay Atasoy'u ise aynı suçtan indirim uygulayarak 7 yıl hapse çarptırmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 14 Mart 2018'de verdiği kararla, 10 sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aldıkları hapis cezalarını onamıştı. Kararı değerlendiren Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise, 19 Temmuz 2020'de usulü eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle kararı bozmuş, sanık Fatih Gürsul'un tutuklu kaldığı süreyi de göz önünde bulundurarak tahliye etmişti.

(Sema Demir - İrem Demir/İHA)

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi yapılanması davasında ayırma kararı

Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi yapılanması davasında ayırma kararı - Son Dakika


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