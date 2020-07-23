Son dakika haberleri... FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına operasyon - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı , FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 15'i gözaltına alınırken, firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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