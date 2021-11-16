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FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 76 gözaltı kararı - Son Dakika

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 76 gözaltı kararı

16.11.2021 09:09

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmasında 28 ilde 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmasında 28 ilde 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında oldukları tespit edilen, daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 3 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 73 askeri öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 28 ilde operasyonları devam ediyor.

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 76 gözaltı kararı
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 76 gözaltı kararı
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 76 gözaltı kararı
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 76 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Jandarma, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 76 gözaltı kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 76 gözaltı kararı - Son Dakika
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