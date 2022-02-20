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Son dakika haberleri... FETÖ'nün 'kadim abi'si Bekmezci, tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... FETÖ'nün 'kadim abi'si Bekmezci, tedavi gördüğü hastanede öldü

20.02.2022 07:51

Son dakika habere göre FETÖ'nün 'kadim abi'si Bekmezci, tedavi gördüğü hastanede öldüİZMİR'de yakalanan ve FETÖ içinde 'kadim abi, irşatçı' olarak nitelendirilen, Fetullah Gülen ile bizzat bağlı olan örgütün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı öne sürülen Yusuf Bekmezci (82) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

FETÖ'nün 'kadim abi'si Bekmezci, tedavi gördüğü hastanede öldü

İZMİR'de yakalanan ve FETÖ içinde 'kadim abi, irşatçı' olarak nitelendirilen, Fetullah Gülen ile bizzat bağlı olan örgütün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı öne sürülen Yusuf Bekmezci (82) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yusuf Bekmezci, 5 Ocak'ta göz ameliyatı için gittiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat sırasında kalbi durdu. Tekrar hayata döndürülen Bekmezci yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bekmezci bugün saat 00.50 sıralarında yaşamını yitirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Ege Bölgesi'ndeki finansörleri, yöneticileri ve sözde imamlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan Yusuf Bekmezci 23 Ocak 2020 tarihinde sevk edildiği adliyede 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Bekmezci, örgüt içinde 'kadim abi, irşatçı' gibi ifadelerle anıldığı, elebaşı Fetullah Gülen ile bizzat bağlı olan örgütün ilk mütevelli heyetinde yer aldığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin sorumluları arasında olduğu belirtildi. Bekmezci'nin, örgüt yapılanmasında il- bölge- ülke imamlarının dahi üstünde, manevi bir konumda olduğu, polis kayıtlarına göre 'Ege Bölgesi Alevi yapılanması sorumlusu' olarak bilindiği, ayrıca örgütle iltisaklı olan Türkiye'deki tüm vakıfların sorumlusu olduğuna dair bilgiler bulunduğu belirtiliyordu.

Son dakika haberleri... FETÖ'nün 'kadim abi'si Bekmezci, tedavi gördüğü hastanede öldü
Son dakika haberleri... FETÖ'nün 'kadim abi'si Bekmezci, tedavi gördüğü hastanede öldü
Son dakika haberleri... FETÖ'nün 'kadim abi'si Bekmezci, tedavi gördüğü hastanede öldü

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Son dakika haberleri... FETÖ'nün 'kadim abi'si Bekmezci, tedavi gördüğü hastanede öldü Son dakika haberleri... FETÖ'nün 'kadim abi'si Bekmezci, tedavi gördüğü hastanede öldü Tekneyle kaçarken yakalananlardan 2'si daha tutuklandı Tekneyle kaçarken yakalananlardan 2'si daha tutuklandı Çeşme'den yurt dışına kaçmaya çalışan 12 FETÖ şüphelisi ve 2 organizatör tutuklandı Çeşme'den yurt dışına kaçmaya çalışan 12 FETÖ şüphelisi ve 2 organizatör tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Fethullah Gülen, İzmir, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... FETÖ'nün 'kadim abi'si Bekmezci, tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika


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