Son dakika haberleri... FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 47 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika gündem haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 47 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 47 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit telefon üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, daha önce ilişiği kesilmiş 47 askeri öğrenci hakkında Ankara merkezli 17 ilde gözaltı kararı verildiği bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 30'unu gözaltına aldı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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