Son dakika haberleri! FETÖ'nün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü" avukat Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! FETÖ'nün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü" avukat Yunanistan'a kaçarken yakalandı

24.11.2020 10:29
Son dakika haberleri! FETÖ'nün sözde

Son dakika haberi... Edirne'de aralarında örgütün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü" avukatın da olduğu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Edirne'de aralarında örgütün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü" avukatın da olduğu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü 1. askeri yasak bölge yakınlarında 3 kişiyi yakaladı.

İnceleme sonucu şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ zanlıları olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın zanlılar Ö.Y. ve B.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Örgütün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü" olduğu belirlenen diğer şüpheli avukat E.Y'nin işlemleri devam ediyor.

Fetullahçı Terör Örgütü, Zahit Şeyhanoğulları, Yunanistan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! FETÖ'nün sözde 'İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü' avukat Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Son Dakika


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