Son dakika haberleri! FETÖ'nün TSK'deki kriptoları "ankesör soruşturmaları"yla deşifre ediliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! FETÖ'nün TSK'deki kriptoları "ankesör soruşturmaları"yla deşifre ediliyor

Son dakika habere göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sızdırdığı mensuplarıyla haberleşmek için kullandığı ankesör ve sabit kontörlü hat aramaları yöntemine yönelik soruşturmalar, bu metodun deşifre edildiği günden bu yana titizlikle yürütülüyor.

Son dakika haberleri! FETÖ'nün TSK'deki kriptoları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sızdırdığı mensuplarıyla haberleşmek için kullandığı ankesör ve sabit kontörlü hat aramaları yöntemine yönelik soruşturmalar, bu metodun deşifre edildiği günden bu yana titizlikle yürütülüyor.

FETÖ'nün TSK'deki mensuplarıyla iletişim kurmak amacıyla kurduğu "ankesör" sisteminin deşifre edilmesi, örgütün kripto askerlerinin ortaya çıkarılmasında kilit rol oynadı.

2017 yılında Tekirdağ merkezli yürütülen ve 15 şüphelinin gözaltına alınmasıyla başlayan ankesör operasyonları daha sonra birçok ilde düzenlendi. Bu operasyonlar sayesinde çok sayıda FETÖ'cü kripto asker ile mahrem imam yakalandı.

İtirafçı askerlerin ifadeleri doğrultusunda yeni soruşturmalar başlatıldı. Halen bu yönde birçok soruşturma devam ediyor.

Çok sayıda örgüt üyesi askerin deşifre edildiği operasyonlara giden bu süreç ise cumhuriyet savcıları ve kolluk kuvvetlerince özenle yürütülüyor.

Konto¨rlu¨/ankeso¨rlu¨ hatların ic¸eriklerinin des¸ifresinde, Emniyet Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ TEM Dairesi Bas¸kanlıgˆınca oluşturulan u¨lke geneli veri havuzu kullanılıyor. Bu doğrultuda öncelikle ankesör ya da kontörlü aramalarda tespit edilen şüphelilerin askeri okula girmeden o¨nce tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n "doktor" tabir edilen ve mahrem yapıya sempatizanlardan eleman temin eden yo¨neticileri tarafından sec¸ildigˆi ve askeri okullara giris¸ ic¸in hazırlandıkları gerc¸egˆi göz önünde bulunduruluyor.

Daha sonra sabit hat irtibatı bulunan askerlerin o¨zlu¨k bilgileri, go¨rev yerleri, memleketleri, askeri okula girmeden o¨nceki egˆitim yerleri bilgilerini ic¸erir "evsaf" kartları, ilgili kuvvet komutanlıklarından temin ediliyor.

Devamında ise Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 19 Aralık 2019 tarihli kararı doğrultusunda sabit hatların aranma tarihi itibarıyla bulundugˆu yerlerin s¸u¨phelinin askeri okula girmeden o¨nce mahrem yapıya hazırlandıgˆı yer, askeri okulunun bulundugˆu şehir veya mezun olduktan sonra go¨revli oldugˆu kentler ile buralara yakın yerlerle uyumlu olup olmadıgˆı karşılaştırılıyor.

Aranma s¸ekli, su¨resi, sıklıgˆı, periyodik olup olmadıgˆı, bas¸ka bir asker s¸ahısla veya yo¨ntemin tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n sivil imamlarının kendi aralarında irtibat amacıyla kullanıldıgˆı gerc¸egˆi ayrıca değerlendiriliyor.

Şüphelinin tero¨r o¨rgu¨tu¨ irtibatı bulunan sivil bir s¸ahısla ardıs¸ık aranıp aranmadıgˆı veya asker s¸ahıs aranmasından o¨ncesinde ya da sonrasında ilgisiz aranma bulunup bulunmadıgˆı araştırılıyor.

Konto¨rlu¨/ankeso¨rlu¨ hatlardaki "redial" tus¸u o¨zelligˆinden dolayı aramayı yapan sivil imamın, kimi aradıgˆının ortaya çıkmaması için ilgisiz banka ya da 811'li numaraları araması, örgüt mensuplarının tespitinde kriter olarak göz önünde bulunduruluyor.

Mahrem imamların örgüt mensubu askerlerin cep telefonunu şifreli kaydetmesi ve rakamın son iki hanesini 99'a tamamlama şekli de soruşturmadaki kriterlerden sadece birisi.

Son olarak da sabit hat irtibatı bulunan askerlerin adına kayıtlı hatların HTS içerikleri temin ediliyor. Hattın bu kişiler tarafından fiilen kullanıp kullanılmadığı tespit ediliyor.

Tüm bu kriterlerin ardından oluşan tabloda sabit hat aranmalarının tesadüfi gerçekleşme ihtimali bulunmadığı sonucuna varılınca TSK içerisine sızdırılan örgüt mensubu askerler için operasyon başlatılıyor.

İzmir'de son 1 yılda 9 ayrı operasyon

Ankesör soruşturmalarının önemli merkezlerinden İzmir'de TSK'deki kripto FETÖ mensuplarına yönelik operasyonlar sürdürülüyor..

İzmir'de son bir yılda gerçekleştirilen 9 ayrı operasyonda 793'ü muvazzaf 1166 asker hakkında yakalama kararı verildi. Bu soruşturmalarda 587 şüpheli tutuklandı, 284'ü adli kontrol şartıyla ve 172'si ise etkinlik pişmanlık hükümleri çerçevesinde salıverildi. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin işlemi sürerken, firari zanlıları arama çalışmaları devam ediyor.

Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Asker, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! FETÖ'nün TSK'deki kriptoları 'ankesör soruşturmaları'yla deşifre ediliyor - Son Dakika

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