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FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı - Son Dakika

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı

06.12.2021 10:29

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen halen görevde olan askerlerin de aralarında bulunduğu 47 şüpheliden 24'ü yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen halen görevde olan askerlerin de aralarında bulunduğu 47 şüpheliden 24'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, FETÖ/PDY'nin örgütsel iletişim modeli ankesör ve büfe gibi yerlerdeki sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, söz konusu iletişim yöntemini kullanmalarının yanı sıra haklarında örgüt bağlantılarına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan, Jandarma, Kara, Hava, ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında görev yapan 5 astsubay, 15 subay, ihraç edilen eski askeri personel, örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için sınavda kullanılan kodlama bilgisine sahip 20 eski askeri okul öğrencisi ile 6 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 24 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı

Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Gözaltı, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı - Son Dakika
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