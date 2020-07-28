Son dakika haberleri... FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON; 41 GÖZALTI
Gelen son dakika haberine göre FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındıİstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.
FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşme yöntemi olarak kullandığı ankesör soruşturması kapsamında İstanbul merkezli olarak 23 ilde 68 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliler arasında emekli albay ve sivillerin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 12:07
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON; 41 GÖZALTI - Son Dakika
Son Dakika Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte geri adım attı: Diyaloğa hazırız Kardeşleri tarafından dolandırılan yaşlı kadın, valiliğin bahçesinde intihara kalkıştı Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu "Kimsesizlerin Annesi" olarak tanınan Fevziye Bircan Gence, hayatını kaybetti Kremlin'de önemli görüşme! Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışmalar sürüyor Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi Aycan Yanaç, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü Uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan Fabrice N'Sakala, son maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar