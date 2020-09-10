Son dakika haberleri... FETÖ üyesi Trabzon'da saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

Hakkında 5 yıldır arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi Trabzon'da yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, FETÖ/PDY üyesi ByLock kullanıcısı, mahrem imam N.Ç'nin bir ilçedeki evde sakladığını belirledi.
N.Ç, eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 20:19 - Kaynak: AA
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