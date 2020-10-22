FETÖ yalanıyla dolandırdı, parayı almaya geldiği banka şubesinde yakalandı (2) - Son Dakika

FETÖ yalanıyla dolandırdı, parayı almaya geldiği banka şubesinde yakalandı (2)
22.10.2020 14:36
DOLANDIRICI TUTUKLANDIKonya'da kendisini savcı olarak tanıtıp, FETÖ yalanıyla emekli Y.B.'yi 230 bin lira dolandırdıktan sonra yeniden arayıp, 420 bin lira daha isteyen E.U., Antalya'da bir banka şubesinde gözaltına alındı.
DOLANDIRICI TUTUKLANDI
Konya'da kendisini savcı olarak tanıtıp, FETÖ yalanıyla emekli Y.B.'yi 230 bin lira dolandırdıktan sonra yeniden arayıp, 420 bin lira daha isteyen E.U., Antalya'da bir banka şubesinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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