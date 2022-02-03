Son dakika haberleri: Elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in yargılanmasına devam edildi.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Gülen ile avukatı salonda hazır bulundu.

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gülen, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek örgüt ve örgüt elebaşı hakkında detaylı bilgiler vermişti. Selahaddin Gülen hakkında hazırlanan iddianamede 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Kenya'ya evlenmek için gittim

MİT tarafından Kenya'da yakalandığı hatırlatılan Gülen, yaptığı savunmasında "İlk ifademde 212 kişinin ismini verdim. Soruşturma aşamasında da örgüte dair bildiklerimi samimi şekilde itiraf ettim. Kenya'ya evlenmek için gittim. Eşim Türk vatandaşıdır. Kenya'da 6-7 ay kaldım ve beni oradan Türkiye'ye getirdiler. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanığın beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Selahaddin Gülen'in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 22 Mart tarihine erteledi. - ANKARA