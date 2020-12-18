Son dakika haberleri: Fiji'yi vuran Yasa Kasırgası'nda 2 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Fiji'yi vuran Yasa Kasırgası'nda 2 kişi öldü

18.12.2020 12:09
Son dakika haberleri: Fiji'yi vuran Yasa Kasırgası'nda 2 kişi öldü, System.String[]

Son dakika habere göre Okyanusya ülkesi Fiji'de Yasa Kasırgası'nda 2 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce konut tahrip oldu.

Okyanusya ülkesi Fiji'de Yasa Kasırgası'nda 2 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce konut tahrip oldu.

Ülkenin en büyük ikinci adası Vanua Levu'yu vuran kasırga nedeniyle 20 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Fiji Ulusal Afet Yönetimi Direktörü Vasiti Soko, yaptığı açıklamada, saatteki hızı 345 kilometreye ulaşan kasırganın gece saatlerinde Vanua Levu'da etkili olduktan sonra Fiji'nin güneydoğusundaki küçük adacıklara doğru yol aldığını belirtti.

Kasırgada şu ana dek 2 kişinin kaybettiğini ifade eden Soko, yüzlerce konutun tahrip olduğunu, yüz milyonlarca dolarlık maddi hasar beklendiğini bildirdi.

Diğer yandan ülke tarihindeki en şiddetli kasırganın, korkulduğu kadar geniş bir alanı etkilememesi insanları rahatlattı. Ülkenin en büyük ikinci adası olan Vanua Levu adasını vuran kasırga, başkent Suva'yı ve ülkenin en büyük adası Viti Levu'yu pas geçti.

Yetkililer, kasırga nedeniyle sel ve fırtına uyarısında bulundu. Başkent Suva yakınlarındaki Rewa Nehri'nin yükseldiği ve yağmurun aralıklı olarak devam ettiği bildirildi. Ayrıca kasırganın saatte 250 km'ye varan rüzgarları tetikleyeceği uyarısı yapıldı.

Pasifik Okyanusu'nda Yeni Zelanda ve Hawaii'nin arasındaki bölgede yer alan 930 bin nüfuslu ülkede, kasırga nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Okyanusya, Kasırga, konut, Fiji, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Fiji'yi vuran Yasa Kasırgası'nda 2 kişi öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenici, Adana şivesiyle izleyicileri ekrana kilitledi Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada Araç almayı düşünenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırları azaltıldı Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Ordumuzu modern silahlarla donatmak için Türk İHA'lara ihtiyacımız var Temizlik işçisi yolda bulduğu 270 bin dolarlık çeki polise teslim etti Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir
Korona yokmuşçasına eğlenip bir de 'Canınız çeksin' notuyla paylaşım yaptılar Korona yokmuşçasına eğlenip bir de 'Canınız çeksin' notuyla paylaşım yaptılar         
11:43
Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı         
11:37
Elektrik akımına kapılan işçi feci şekilde can verdi! Yakınları gözyaşlarına boğuldu Elektrik akımına kapılan işçi feci şekilde can verdi! Yakınları gözyaşlarına boğuldu         
11:29
"Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen profesöre, Ece Üner'den zehir zemberek sözler: Bu durumda sen ne oluyorsun?         
11:04
Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü         
10:44
Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar         
10:29
Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı         
10:07
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor         
09:11
Kandilli Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike         
08:45
Eskişehir'de çıkarılan ve 'beyaz altın' olarak bilinen lüle taşı bir çok ülkeye ihraç ediliyor Eskişehir'de çıkarılan ve 'beyaz altın' olarak bilinen lüle taşı bir çok ülkeye ihraç ediliyor         
08:33
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi         
00:00
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 12:25:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Fiji'yi vuran Yasa Kasırgası'nda 2 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei