Son dakika haberleri... Fikirtepe'de konut dolandırıcılığı operasyonu: 25 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Fikirtepe'de konut dolandırıcılığı operasyonu: 25 gözaltı

Bir son dakika haberine göre KADIKÖY Fikirtepe'deki konut projelerinde dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 25 kişi; İstanbul, Tekirdağ ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

KADIKÖY Fikirtepe'deki konut projelerinde dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 25 kişi; İstanbul, Tekirdağ ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fikirtepe'deki konut projelerinde dolandırıcılık yapıldığı şikayetlerini değerlendirerek çalışma başlattı.

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Emniyetten yapılan açıklamada, "Şüpheliler tarafından İstanbul Kadıköy ilçesi Fikirtepe semtinde yapılan konut projeleri ile ilgili usulsüz işlem yapıldığı, şirket bünyesinde çalışan şahısların yapımı devam eden ya da tamamlanan daireleri müşteki şahsın bilgisi ve rızası dışında 3. şahıslara satışını gerçekleştirdikleri, 3. şahıslardan kayıtsız olarak elden para aktarıldığı, gerçekleştirilen daire satışlarına ilişkin şirket bünyesinde kullanılan bilgisayarlarda usulsüz kayıtlar oluşturdukları ve bu şekilde müşteki şahsı zarara uğratarak haksız kazanç elde edildiği belirlendi" denildi.

Yapılan tespitlerin ardından İstanbul Tekirdağ ve Antalya'da belirlenen adreseler eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Bilişim Sistemleri Kullanılarak Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamasıyla 25 kişi gözaltına alındı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.


- İstanbul
Fikirtepe, İstanbul, Kadıköy, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 22:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Fikirtepe'de konut dolandırıcılığı operasyonu: 25 gözaltı - Son Dakika
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