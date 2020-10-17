Son dakika haberleri: File derbisinde kazanan Fenerbahçe Opet

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10'uncu hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, kendi sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 26-24, 25-16, 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve ligdeki 8'inci galibiyetine uzandı.

Sarı lacivertli ekipte kaptan Eda Erdem Dündar ile Kübalı smaçör Melissa Vargas kaydettikleri 15'er sayıyla takımın en skorer isimleri olurken; Galatasaray HDI Sigorta'dan Olesia Rykhliuk 21 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı.

Eczacıbaşı VitrA - Türk Hava Yolları: 3-0 (25-19/ 25-17/ 25-13)