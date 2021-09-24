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'Filenin Sultanları: Sebat' belgeselinin galası yapıldı - Son Dakika

'Filenin Sultanları: Sebat' belgeselinin galası yapıldı

24.09.2021 11:48
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- 'Filenin Sultanları: Sebat' belgeselinin galası yapıldı Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın olimpiyatlara uzanan başarı yolculuğu ve temsil ettiği değerleri anlatan 'Filenin Sultanları: Sebat' belgeselinin galası yapıldı.

- ' Filenin Sultanları: Sebat' belgeselinin galası yapıldı

İSTANBUL - Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın olimpiyatlara uzanan başarı yolculuğu ve temsil ettiği değerleri anlatan 'Filenin Sultanları: Sebat' belgeselinin galası yapıldı.

AXA Sigorta ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun birlikte hazırladığı 'Filenin Sultanları: Sebat' belgeselinin galası 23 Eylül Perşembe akşamı gerçekleştirildi. Galaya AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'ndan Eda Erdem, Naz Aydemir Akyol, Hande Baladın, Simge Aköz ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti katıldı.

Fatih Karaca'nın yönetmenliğini üstlendiği belgesel, 'Filenin Sultanları' olarak bilinen Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın 2019 Avrupa Şampiyonası'ndan günümüze kadar uzanan başarı öyküsünü anlatıyor. Belgeselde Milli takım oyuncuları, teknik ekip ve Federasyon yetkililerinin görüşlerine ve geçmiş dönem maçlardan heyecan verici görüntülere de yer veriliyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ galada yaptığı açıklamada, "Çok gururluyuz. Voleybolun geldiği bu noktadaki başarısını görüyoruz. Bu vesileyle de geldiğimiz bu aşamada iyi bir yol aldığımızı düşünüyorum. Burada olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

AXA Sigorta CEO'su Yavuz Ölken ise şöyle konuştu: "Bugün çok heyecanlı ve mutluyuz. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yaklaşık 5 yıl süren önemli yapısal dönüşümünün ve başarı hikayesinin içinde olmak çok gurur verici. Belgeselin adı 'Sebat', bu kelimeyi pes etmeyen anlamı taşıdığı için kullanmak istedik. Şirket olarak insanlık adına değerli olanı korumak bizim önemli bir amacımız. Sadece sporda değil; küresel ısınma, iklim değişikliği ve sağlık alanında çok önemli adımlar atıyoruz. Bu genç kadınlar bize ilham verdi, Türk toplumuna da ilham veriyor. Gelecekte iz bırakacağına inandığımız belgesel oldu. Bu belgeselin herkes tarafından beğenileceğine eminim".

Belgeselin yönetmeni Fatih Karaca ise, "Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız projenin galasını yaptık. Filenin Sultanları ülkenin sevilen ve başarılı spor takımlarından bir tanesidir. Bunun hikayesini anlattığımız 'Sebat' belgeselinin üzerinde uzun süredir çalışıyoruz. Bu belgeselde Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başarısını izleyicilerle buluşturduk. Tüm sporcularımızın önemli hikayeleri bulunuyor" açıklamalarında bulundu.

Galaya gelen Milli Kadın Voleybolcu Eda Erdem Dündar da, "Bu belgeselin yaklaşık üç yıldır çekimleri sürüyordu. 2019 yılıyla beraber başladık. 2020 yılında ufak bir ara verdik ama belgeselde 2021 yazından da görüntüler olacak. Bizim güzel anılarımıza şahit olacaksınız. Önemli maçlardan kritik anlarda yaşadığımız duyguları anlatmaya çalıştık. Bizleri daha yakından tanımak isteyen insanlar için güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum" dedi.

Milli Kadın Voleybolcu Naz Aydemir Akyol ise, "Biz sporcular olarak esas başarıları sahada elde ediyoruz ama neler başardığımızı fark etmemizi sağlayan böyle güzel jestler oluyor. Bu yüzden sporcu olarak tüylerim diken diken ve güzel başarılara imza attıkça hem sponsorların bizlere olan ilgisi artıyor hem de böyle güzel içerikler oluşuyor. Umuyorum ki Türk voleybolcuları kadın erkek fark etmeden söylüyorum çok daha uzun yıllar yeni jenerasyonlarla böyle güzel belgesellere içerik oluşturacak başarılara imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Milli Kadın Voleybolcu Hande Baladın, "Yaşadığımız güzel anıları tekrar hatırlamak çok keyifliydi. Belgeseli izlerken duygulandım diyebilirim. Gözlerimiz dolmuş bir şekilde Simge'yle birbirimize baktık. O anları tekrar hatırladık çok güzel bir belgesel olmuş. Bizim için tarih yazdılar diyorlar ama bu tarih yazılırken bu belgesel ile asıl adımızı tarihe geçirenlere buradan teşekkürlerimizi sunarım" diye konuştu.

Milli Kadın Voleybolcu Simge Aköz, "Belgesel kendimizi değerli hissettirdi. Biz öncelikle herkesin tanık olmadığı uzun yollardan geçerek bu başarıları elde ediyoruz. Son dönemlerde de bize olan ilginin artmasıyla aslında hayatlarımıza da biraz daha hakim oluyorsunuz. Verdiğimiz emeğin karşılığını alabilmek gerçekten bizlere çok gurur veriyor" dedi.

'Filenin Sultanları: Sebat' belgeselinin galası yapıldı
'Filenin Sultanları: Sebat' belgeselinin galası yapıldı
'Filenin Sultanları: Sebat' belgeselinin galası yapıldı
'Filenin Sultanları: Sebat' belgeselinin galası yapıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Filenin Sultanları: Sebat' belgeselinin galası yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Filenin Sultanları: Sebat' belgeselinin galası yapıldı - Son Dakika
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