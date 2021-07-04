Son dakika haberleri... Filipinler'de düşen askeri uçakta en az 17 kişi öldü - Son Dakika

Filipinler'in güneyinde askeri uçağın iniş sırasında düşmesi sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler Savunma Bakanlığı, içerisinde en az 85 kişinin bulunduğu C-130 tipi askeri uçağın Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yapmaya çalışırken aynı bölgedeki Patikul kasabasına bağlı Bangkal köyüne düştüğünü duyurdu.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, kazada şimdiye kadar 40 kişinin kurtarıldığı, en az 17 kişinin ise öldüğünü bildirdi.

Lorenzana, uçaktakilerin 3'ü pilot, 5'i kabin görevlisi olmak üzere geri kalanının askeri personel olduğunu belirtti.

Genelkurmay Başkanı General Cirilito Sobejana da yaptığı açıklamada, "Arama ve kurtarma ekipleri, diğer kazazedelerin canını kurtarmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Uçağın, askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket ettiği belirtiliyor.