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Son dakika haberleri... Filipinler, Myanmar'ı bölgesel ticaret anlaşmasında istemiyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Filipinler, Myanmar'ı bölgesel ticaret anlaşmasında istemiyor

18.02.2022 14:40
Son dakika haberleri... Filipinler, Myanmar'ı bölgesel ticaret anlaşmasında istemiyor

Bir son dakika haberine göre Filipinler, geçen yıl askeri darbe yapılan ve cuntanın yönetimi devraldığı Myanmar'ın, bölgesel serbest ticaret anlaşmasında yer almasını istemediğini duyurdu.

Filipinler, geçen yıl askeri darbe yapılan ve cuntanın yönetimi devraldığı Myanmar'ın, bölgesel serbest ticaret anlaşmasında yer almasını istemediğini duyurdu.

Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin Jr, başkent Manila'da basına yaptığı açıklamada, Myanmar'ın Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) ile ASEAN ülkeleri ile Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda dahil 15 Asya ülkesinin bir araya getiren Bölgesel ve Kapsamlı Ekonomik Ortaklığı (RCEP) anlaşmasına katılmasını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Kararı için neden açıklamayan Locsin, ASEAN ülkeleri blok olarak farklı bir karara varırsa da buna uyabileceklerini ifade etti.

Yeni Zelanda, bu hafta 1 Ocak'ta yürürlüğe giren RCEP'e dahil ülkelere cuntanın yönettiği Myanmar'ın anlaşmaya dahil olmasını kabul etmeyeceğine dair bildirimde bulunmuştu.

RCEP'in diğer ülkelerinin Myanmar'ın serbest ticaret anlaşmasına karşı çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii'nin seçilmiş yönetimini devirerek iktidara el koymuştu. Suu Çii ile birçok yetkili ve parti yöneticisi tutuklanmıştı.

Ordunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne dek 1000'den fazla insan kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bölgesel ticaret prosedürlerini düzene sokarak ve üye ülkeler için karşılıklı avantaj ve tarife indirimlerini amaçlayan RCEP anlaşması e-ticaret, fikri mülkiyet ve devlet alımları gibi konuları da kapsıyor. Anlaşmayla birlikte dünya ekonomisinin 3'te 1'ini kapsayan bir serbest ticaret bölgesi ortaya çıkmıştı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Filipinler, Myanmar, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Filipinler, Myanmar'ı bölgesel ticaret anlaşmasında istemiyor - Son Dakika


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