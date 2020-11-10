Son dakika haberleri | Filistin Başbakanı Eştiye'den "ABD'nin yeni yönetimiyle ciddi bir siyasi çalışma yapılması" çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Filistin Başbakanı Eştiye'den "ABD'nin yeni yönetimiyle ciddi bir siyasi çalışma yapılması" çağrısı

10.11.2020 01:49
Son dakika haberleri | Filistin Başbakanı Eştiye'den

Son dakika haberleri: Filistin Başbakanı Muhammed Eştiye, ABD seçimlerinin yeni bir realite ortaya çıkardığını belirterek yeni yönetimle Filistin sorununun çözülmesi için ciddi bir siyasi çalışma yürütülmesi çağrısı yaptı.

Filistin Başbakanı Muhammed Eştiye, ABD seçimlerinin yeni bir realite ortaya çıkardığını belirterek yeni yönetimle Filistin sorununun çözülmesi için ciddi bir siyasi çalışma yürütülmesi çağrısı yaptı.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Eştiye, telekonferans yoluyla Arap Avrupa Zirve Diyalog Toplantısı'na katıldı.

" Beyaz Saray'a yeni ABD Başkanı'nın gelişinden dolayı BM kararlarına ve uluslararası hukuka dayalı yeni bir siyasi çalışma yürütmek gerekir" ifadesini kullanan Eştiye, işgal son bulana ve devlet kurulana kadar yeni yönetimle ciddi bir siyasi çalışma yapılması çağrısında bulundu.

Eştiye, Filistin halkının işgal, iltica ve insan hakları ihlalleri nedeniyle oldukça büyük sıkıntılar çektiğine dikkati çekerek işgalin sona erme ve başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kabul edilme vaktinin geldiğini belirtti.

Başta gayrimeşru yerleşim ve eski tutukluların serbest bırakılmamasında ısrar gibi bir dizi sebepten dolayı Filistin yönetimi 2014'te İsrail ile müzakereleri durdurma kararı almıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Başbakanlık, Filistin, Arap, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Filistin Başbakanı Eştiye'den 'ABD'nin yeni yönetimiyle ciddi bir siyasi çalışma yapılması' çağrısı - Son Dakika


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