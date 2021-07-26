Filistin Başbakanı Iştiyye'den BM'ye "Filistin ile ilgili kararları uygulayın" çağrısı - Son Dakika

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Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısı

Toplantıya katılan bakanlar

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin açıklamaları Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Birleşmiş Milletleri (BM) "Filistin ile ilgili kararlarını uygulamaya" davet etti.

Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 28 Temmuz Çarşamba günü İsrail'in Kudüs'teki ihlalleri ve Gazze Şeridi'nde devam eden ablukası ile Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da süren saldırıları ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların çektiği acıları tartışacağını" söyledi.

Yahudi yerleşimciler ile İsrail askerlerinin son haftalarda işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki saldırı ve ihlallerine dikkati çeken Iştiyye, BMGK ile BM'ye "Filistin ile ilgili kararlarını uygulaması" çağrısında bulundu.

Iştiyye'den Yahudi yerleşim birimlerine ürün satmayı durduran ABD'li şirkete övgü

Öte yandan Filistin Başbakanı, ABD merkezli Ben&Jerry's dondurma şirketinin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde "etik kaygılar nedeniyle" ürünlerinin satışını durdurma kararı almasını takdir etti.

Iştiyye, Arap ve İslam dünyası ile Filistin davasını destekleyen tüm halklara "Ben&Jerry's şirketine destek verme" çağrısı yaparak, uluslararası şirketleri "Ben&Jerry's"i örnek almaya davet etti.

Ben&Jerry's dondurma şirketi, 19 Temmuz'da Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde ürünlerinin satışını "etik kaygılar nedeniyle" durduracağını duyurmuştu.

ilistin topraklarında inşa edilen bu yerleşim birimlerine ait ürünleri boykot ediyor.