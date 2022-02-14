Son dakika haberleri... Filistin Başbakanı Iştiyye, Libya'da - Son Dakika

Filistin Başbakanı Iştiyye'nin resmi törenle karşılanması
Filistin Başbakanı Iştiyye'nin Libya Başbakanı Dibeybe ile görüşmesinden detaylar
Anlaşma imzalanmasından detaylar TRABLUS - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü. Başbakan Dibeybe, mevkidaşı Iştiyye'yi başbakanlık konutunda resmi törenle karşıladı.
Kaynak: AA
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