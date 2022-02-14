Üye Girişi
Son dakika haberleri... Filistin Başbakanı Iştiyye, Libya'da - Son Dakika

Son dakika haberleri... Filistin Başbakanı Iştiyye, Libya'da

14.02.2022 16:40

Son dakika gelişmesine göre Filistin Başbakanı Iştiyye'nin resmi törenle karşılanması Filistin Başbakanı Iştiyye'nin Libya Başbakanı Dibeybe ile görüşmesinden detaylar Anlaşma imzalanmasından detaylar TRABLUS - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta,...

Filistin Başbakanı Iştiyye'nin resmi törenle karşılanması

Filistin Başbakanı Iştiyye'nin Libya Başbakanı Dibeybe ile görüşmesinden detaylar

Anlaşma imzalanmasından detaylar TRABLUS - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü. Başbakan Dibeybe, mevkidaşı Iştiyye'yi başbakanlık konutunda resmi törenle karşıladı.

Son dakika haberleri... Filistin Başbakanı Iştiyye, Libya'da
Son dakika haberleri... Filistin Başbakanı Iştiyye, Libya'da
Son dakika haberleri... Filistin Başbakanı Iştiyye, Libya'da

YORUMLAR
500

Filistin, Tripoli, Dibeybe, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Filistin Başbakanı Iştiyye, Libya'da - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:31 Mustafa Sarıgül'ün TikTok videolarından esinlendiler! Güldür Güldür'de kahkahaya boğan skec
16:31 Muhammed Nur Nahya, Haberler.com'a konuk oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit ederek kırdı geçirdi
16:17 Ukrayna-Rusya krizi altının yükselmesine neden oluyor!
16:12 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz
16:09 Kumar borcu kan döktü! 58 yaşındaki kadın, oğlunun arkadaşları tarafından katledildi
16:03 Evinde ölü bulunan kadının katilleri, oğlunun arkadaşları çıktı!
16:00 Messi takdir topladı! Cinsel içerikli fotoğraflara, takipten çıkarak yanıt verdi
15:55 Peru'daki kazı alanından 6 çocuk mumyası çıkarıldı: 2800 yıl önce kurban edilmişler!
15:48 Aynı eve 5 kez hırsız girdi! Ne musluk ne kapı kaldı
15:43 Son Dakika: Zincir marketlerden açıklama: Yüzde 7'lik KDV indirimini etiketlere yansıttık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 16:48:52. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Filistin Başbakanı Iştiyye, Libya'da - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement