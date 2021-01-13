Son dakika haberleri! Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 168 bini aştı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 168 bini aştı

13.01.2021 19:41
Son dakika haberleri! Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 168 bini aştı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 artarak 1814'e yükseldi, vaka sayısı da 168 bini aştı.

Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 artarak 1814'e yükseldi, vaka sayısı da 168 bini aştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 30 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 978 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin 21'inin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te, 9'unun ise abluka altındaki Gazze Şeridi'nde olduğu kaydedildi.

Hastalardan 93'ünün yoğun bakım ünitesinde bulunduğu, 25'inin de solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördüğü ifade edildi.

Nüfusu 5,2 milyon olan Filistin topraklarında (Batı Şeria, Gazze, Doğu Kudüs) son verilerle virüs kaynaklı toplam can kaybı 1814'e, vaka sayısı da 168 bin 652'ye yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 152 bin 504'e ulaştı.

Kovid-19 teşhisi konulan Filistinli tutuklu hastaneye nakledildi

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cezaevleri İdaresi'nin (ŞABAS-IPS) Kovid-19 teşhisi konulan ve durumu ağırlaşan 45 yaşındaki tutuklu Basil Accac'ı yoğun bakıma alınmak üzere güneydeki Soroka hastanesine naklettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin güneyindeki Necef Çölü'nde (Negev) yer alan Ramon Cezaevi'nde tutuklu bulunan Accac'ın sağlık durumuna ilişkin yeterli bilgiye ulaşılamadığı kaydedildi.

Öte yandan Filistin Sağlık bakanı Mey Keyle ise yaptığı yazılı açıklamada, Accac'ın sağlık durumunun kötüleşmesinin, İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutuklular için acil bir uluslararası müdahaleyi gerektirdiğine vurgu yaptı.

Kovid-19 teşhisi konulan İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutuklu sayısı 191 olarak açıklanmıştı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

Doğu Kudüs, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Filistin'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 168 bini aştı - Son Dakika


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