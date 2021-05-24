Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Ramallah'a resmi ziyaret - Son Dakika

İsrail'in Filistin'de yaptıklarının Mısır'ın Ürdün ile iletişim içinde olmasını gerektirdiğine dikkati çeken Şukri, ateşkese riayet edilmesi için uluslararası tutumun önemli olduğunu vurgulamıştı.

Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti