Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Ramallah'a resmi ziyaret - Son Dakika

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Ramallah'a resmi ziyaret

24.05.2021 15:42

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edildi.

İsrail işgali altındaki Filistin'in idari başkenti sayılan Ramallah'a resmi ziyaret gerçekleştiren Şukri, Ürdün'e ait bir helikopterle Ramallah'a geldi.

Şukri'yi taşıyan helikopter, Ramallah'taki Filistin Devlet Başkanlık Sarayı'nın avlusuna indi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, gelişinden kısa bir süre sonra Filistin Devlet Başkanlık Sarayı'nda Şukri'yi kabul etti.

Şukri, bugün Filistin meselesine kalıcı siyasi çözüm bulunması konusunu görüşmek üzer Ürdün'ün başkenti Amman'da da resmi temaslarda bulunmuştu.

İsrail'in Filistin'de yaptıklarının Mısır'ın Ürdün ile iletişim içinde olmasını gerektirdiğine dikkati çeken Şukri, ateşkese riayet edilmesi için uluslararası tutumun önemli olduğunu vurgulamıştı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Ramallah'a resmi ziyaret
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Ramallah'a resmi ziyaret
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Ramallah'a resmi ziyaret
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Ramallah'a resmi ziyaret
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Ramallah'a resmi ziyaret
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Ramallah'a resmi ziyaret

Mevlüt Çavuşoğlu, Batı Şeria, Filistin, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Ramallah'a resmi ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler belli oldu Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler belli oldu Üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı! Belediye önünde hareketli anlar Üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı! Belediye önünde hareketli anlar Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı TFF Başkanı Nihat Özdemir: Süper Lig'de 18 takım olmalı Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı itmiş! Anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz? Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili Muharrem İnce'den açıklama geldi: Cumhuriyet savcıları neredesiniz? İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu İzmir Barosu, harekete geçti! Sedat Peker videolarıyla ilgili 6 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Son Dakika Haberleri
17:35 Edirne'ye 5 milyon turist bekleniyor! Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü
17:33 Beşiktaş'a, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler belli oldu
17:10 Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet
17:03 Üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı! Belediye önünde hareketli anlar
17:02 Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor
16:55 Koronavirüs geçiren Burak Sergen, taburcu oldu
16:29 Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan feci şekilde hayatını kaybetti
16:18 Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi!
16:13 Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti
16:08 Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor
Edirne'ye 5 milyon turist bekleniyor! Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü Edirne'ye 5 milyon turist bekleniyor! Kapıkule'de PCR testi fiyatı düşürüldü         
17:35
Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet Annesinin bacağını kesip, etlerini bıçakla kemikten ayırmış! Dehşet cinayet         
17:11
Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor Eşref Hamamcıoğlu başkan seçilmesi durumunda Abdurrahim Albayrak ve Arda Turan'la çalışmak istemiyor         
17:02
Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi! Fransızlar, bizim çocuklara yılın takımında yer vermedi!         
16:19
Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor         
16:08
Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu Annesini satırla öldüren acil tıp teknisyeni, sonra kafasını tencerenin içine koydu         
15:38
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
Hibe desteği başvuruları TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak Hibe desteği başvuruları TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak         
15:08
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!         
14:09
Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi         
13:19
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor         
13:18
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki!         
10:08
Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar         
22:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 17:39:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mısır Dışişleri Bakanı Şukri'den Ramallah'a resmi ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement