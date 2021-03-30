Son dakika haberleri... Filistin Ekonomi Bakanı Useyli, Türkiye'ye Filistin davasındaki desteği için minnettar olduklarını söyledi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Filistin Ekonomi Bakanı Useyli, Türkiye'ye Filistin davasındaki desteği için minnettar olduklarını söyledi

30.03.2021 14:05
Son dakika haberleri... Filistin Ekonomi Bakanı Useyli, Türkiye'ye Filistin davasındaki desteği için minnettar olduklarını söyledi, System.String[]

Son dakika haberi... Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli, "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkına sürekli olarak Filistin davasının her alandaki desteği için teşekkürlerimizi ve minnettarlığımızı iletmek isterim." dedi.

Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli, "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkına sürekli olarak Filistin davasının her alandaki desteği için teşekkürlerimizi ve minnettarlığımızı iletmek isterim." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Filistin İş Konseyi ile karşı kanat kuruluşu Filistinli İşadamları Derneği (PBA) iş birliğiyle "DEİK Interconnected Business Series" kapsamında düzenlenen "Türkiye-Filistin" toplantısı çevrim içi olarak düzenlendi.

Filistin Ekonomi Bakanı Useyli konuşmasında, toplantının iki kardeş ülke arasındaki stratejik ilişkilerin genişletilmesi ve özel sektör temsilcilerinin yeni ortaklıklar tesis etmesiyle Filistin'de yatırımları artırmayı amaçladığını kaydetti.

Useyli, toplantının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenmesinin de iki ülkenin ekonomik ilişkilere verdiği önemi gösterdiğini kaydederek, "Ortak tarih ve kardeşlik temelinde yer alan ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesinden yanayız." dedi.

Türkiye'nin her daim Filistin'in yanında olduğuna işaret eden Useyli, "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve halkına sürekli olarak Filistin davasının her alandaki desteği için teşekkürlerimizi ve minnettarlığımızı iletmek isterim." diye konuştu.

Useyli, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Serbest Sanayi Bölgesi'nin Türkiye'nin sınırları dışında sahiplendiği ve desteklediği ilk sanayi bölgesi olduğuna dikkati çekerek, tüm yatırımcılara bu sanayi bölgesine yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a da iş birliği ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Useyli, hurma ithalat kotasının yükseltilmesinin Filistin ekonomisini canlandıracak bir adım olduğunu kaydetti.

İki ülke arasında alınacak yeni kararların ilişkileri daha iyi bir noktaya ulaştırılacağını düşündüğünü dile getiren Useyli, "İki ülke arasında ilişkilerimizin her alanda daha iyi noktalara taşınmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Türkiye ile Filistin arasındaki ekonomik ilişkilerin üst düzeyde olduğunu belirterek, "İlişkilerimizi tamamen kazan-kazan zemini üzerinden çok sağlam şekilde yürütmekteyiz." diye konuştu.

Son yıllarda iki ülke arasında bir dizi anlaşmanın imzalandığını hatırlatan Mustafa, Türkiye-Filistin iş birliğinin hem kamu hem özel sektör üzerinden devam ettiğini anımsattı.

Mustafa, son dönemde bazı Türk ve Filistinli tüccarlar arasında meydana gelen sorunların önüne geçilmesi için iş konseylerini göreve çağırarak, bu sorunların çözümü için mekanizmalar geliştirmeye davet etti.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer de konuşmasında, Filistin ekonomisinin işgal koşullarına rağmen canlı bir ekonomi olduğunu belirterek, "Türkiye ile Filistin arasındaki yatırım ve ticaret imkanları sanıldığından çok daha fazla." dedi.

Türk iş insanlarının Filistin'deki yatırım imkanlarını değerlendirirken, Filistin'i İsrail ve bütün bölgeyle değerlendirmesi gerektiğine değinen Demirer, "Filistinli iş insanlarının Arap dünyasındaki hinterlandı Türk iş insanları için bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi Bakanı, Filistin, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Filistin Ekonomi Bakanı Useyli, Türkiye'ye Filistin davasındaki desteği için minnettar olduklarını söyledi - Son Dakika


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