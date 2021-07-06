Son dakika haberleri: Filistin güvenlik güçlerince gözaltına alınan gazeteci Rimavi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bir polis gözaltı merkezinde tutulan Filistinli gazeteci Ala er-Rimavi, sağlığının kötüleşmesi üzerine hastaneye nakledildi.

Rimavi'nin ailesinin yaptığı yazılı açıklamada, Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan 43 yaşındaki Rimavi'nin iki gündür açlık grevinde olduğu belirtildi.

Rimavi'nin, sağlığının kötüleşmesi üzerine nakledildiği hastanede tedavi altına alındığı ifade edilen açıklamada, gazetecinin hayatından Filistin yönetimi sorumlu tutuldu.

Filistin makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Al Jazeera Mubasher kanalında çalışan Rimavi'nin avukatı Gandi Rabai'nin açıklamasına göre, Vakıf Bakanlığının, "Rimavi'nin, izinsiz olarak caminin minberine çıktığına" ilişkin şikayeti üzerine Filistin Savcılığı, gazetecinin iki gün önce tutuklanmasına karar vermişti.

Avukat Rabai, şikayetin, Filistinli muhalif aktivist Nizar Benat'ın El-Halil'deki Vasaya er-Rasul Camisi'nde kılınan cenaze namazında Rimavi'nin minbere çıkmasıyla ilgili olduğunu kaydetti.

Filistinli aktivist Nizar Benat, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 24 Haziran'da sabaha karşı Filistin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.