Son dakika haberleri! Filistin İslami Cihad Hareketi heyeti, Rusya'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov ile bir araya geldi - Son Dakika

Filistin İslami Cihad Hareketinden bir heyet, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov ile Filistin'deki durumla ilgili son gelişmeleri görüştü.

İslami Cihad Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale başkanlığında bir heyetin, Rusya Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine dün Moskova'ya gittiği belirtildi.

Açıklamaya göre, görüşmede heyet Bogdanov'a Filistin iç durumundaki siyasi gelişmeler ve yaklaşan seçimlerle ilgili bilgi verdi.

Bugdanov da heyetin hassas dönemde Moskova'yı ziyaret etmesinin önemli olduğunu belirterek, ülkesinin, Filistin halkının hakkını elde etmesini ve Filistinliler arasındaki siyasi bölünmüşlüğün sonlandırılmasını desteklediğine işaret etti.

Bakan Yardımcısı Bogdanov, İslami Cihad Hareketinden, her türlü konuda istişarelere devam etmesini istedi.