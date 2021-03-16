Son dakika haberleri... Filistin Sağlık Bakanı Keyle: "Salgının mevcut seyri çok tehlikeli bir hal aldı" - Son Dakika

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkedeki sağlık durumunun "son derece tehlikeli" bir hal aldığını söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Keyle, Arap Birliği ülkelerinin sağlık bakanlarının video konferans üzerinden düzenlediği ve Kovid-19 salgınının yansımalarını konuştuğu toplantıya katıldı.

Toplantıda söz alan Keyle, "Filistin'de tehlike çanları çaldı. Salgının mevcut seyri çok tehlikeli bir hal aldı." dedi.

Filistin hastanelerindeki doluluk oranının yüzde yüze ulaştığını belirten Keyle, yoğun bakıma alınan ve entübe olan hasta sayısında da artış yaşandığını kaydetti.

Hastanelerde tedavi imkanını artırmak için daha fazla yatak ve tıbbi ekipman temin etmeye çalıştıklarını aktaran Filistinli Bakan, çok sayıda hastada mutasyonlu virüs görüldüğüne işaret etti.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında geçen hafta 1000'in altına düşen günlük vaka sayısında son günlerdeki artış dikkati çekiyor.

Hafta başından itibaren özellikle Batı Şeria'daki artışlar yüzünden Filistin'de günlük vaka sayısı yeniden 1000'in üzerinde seyrediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 534'e, vaka sayısı da 238 bin 889'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı 212 bin 688 oldu.