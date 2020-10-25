Son dakika haberleri... Filistin ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Ürdün'de 540'a, Filistin'de 513'e yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 32 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1820 kişinin virüse yakalandığı, 59 hastanın da iyileştiği belirtildi.

Bakanlık, son verilerle salgında toplam ölü sayısının 540'a, vakaların 50 bin 750'ye, iyileşen hasta sayısının 7 bin 508'e yükseldiğini açıkladı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 4 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle can kaybının 513'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, 410 yeni vaka tespit edilidiği, 382 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Son verilerle ölü sayısının 513'e, vakaların 61 bin 593'e, iyileşenlerin sayısının da 54 bin 357'ye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.