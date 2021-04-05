Son dakika haberleri... Filistinli aktivistler evde tedavi gören Kovid-19 hastalarına destek için kampanya başlattı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Filistinli aktivistler evde tedavi gören Kovid-19 hastalarına destek için kampanya başlattı

05.04.2021 14:43
Son dakika haberleri... Filistinli aktivistler evde tedavi gören Kovid-19 hastalarına destek için kampanya başlattı, System.String[]

Son dakika haber... Filistinli aktivistler, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı sağlık krizine karşı harekete geçti.

Filistinli aktivistler, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı sağlık krizine karşı harekete geçti.

Günlük vaka sayıları ve can kaybının giderek arttığı, hastanelerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı Batı Şeria'daki aktivistler evlerinde tedavi gören Kovid-19 hastaları için solunum cihazı temin etmek üzere kampanya başlattı.

"El Ele" adıyla başlatılan kampanya çerçevesinde, hastanelerde yer bulamayan ve evlerinde tedavi gören hastalar için şu ana kadar onlarca solunum cihazı temin edildi.

Nüfusu 3 milyonu aşan işgal altındaki Batı Şeria'da yürütülen bu insani yardım girişimi, büyük bir krizle boğuşan sağlık sistemine destek oluyor ve bundan etkilenen insanlara umut veriyor.

Fiyatı 30 bin dolara ulaşan onlarca solunum cihazı bağışlandı

Ramallah kentine bağlı Sincil beldesi sakinleri, El Ele kampanyası kapsamında şu ana kadar her biri yaklaşık 30 bin dolarlık 39 solunum cihazı bağışladı.

Filistinli aktivist Muhammed Alun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kısa süre içinde çok sayıda solunum cihazı temin ettik ve hastaların tedavisine yardımcı olduk." dedi.

Hastanelerin dolu olduğuna ve insanların yatak bulma sıkıntısı yaşadığına dikkati çeken Alun, "Biz de yaşanan bu kriz nedeniyle bu kampanyayı başlattık. Şimdi evlerinde tedavi olmak zorunda kalanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgınla tek başına mücadele etmenin mümkün olmadığını belirten Alun, "Her gün bir yakınımızı, bir dostumuzu kaybediyoruz. Filistin'in sağlık sisteminin imkanları kısıtlı. Buna destek olmak toplumsal bir sorumluluk, birbirimizi tamamlamak zorundayız." diye konuştu.

Kalkiliya'nın Kefr Kaddum beldesinde yaşayanlar da kampanya çerçevesinde 8 solunum cihazı bağışında bulundu.

Belde sakinlerinden aktivist Cad El-Kaddumi, "Hasta yakınlarından yardım talepleri aldık. Hastanelerde çok ciddi yoğunluk var. Hasta yakınları bizden solunum cihazı istiyor." dedi.

Kaddumi, belde halkının yardımıyla birkaç gün içinde temin edilen 8 solunum cihazının şu anda kullanıldığını kaydetti.

Beldedeki salgının "endişe verici" boyutta olduğuna işaret eden Kaddumi, "Kefr Kaddum Kalkiliya kentinde salgından en çok etkilenen bölgeler arasında birinci sıraya çıkmak üzere." ifadesini kullandı.

Kaddumi, Kefr Kaddum beldesinde oluşturulan yerel sağlık komitesinin de yakında bir yoğun bakım odası kuracağını ifade etti.

Sağlık Bakanlığının uyarıları üzerine Batı Şeria'daki bazı şehir ve beldelerde de benzer kampanyalar başlatıldı.

Filistin hükümetinden acil durum atamaları

Filistin hükümeti, 9 Mart'ta Sağlık Bakanlığının koronavirüsle mücadele kapsamındaki ihtiyaçlarını karşılamak için sağlık merkezlerine acil sağlık personeli atandığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, yine aynı şekilde Batı Şeria'da Kovid-19 hastalarının tedavisi için geçici sağlık merkezleri açmıştı.

AA ekibi, yakın zamanda, Kovid-19'a yakalanan onlarca kişinin Ramallah'taki hastanelerin acil servis koridorlarında tedavi gördüğünü takip etmişti.

Ramallah Hastanesi Baş Hekimi Doktor Ahmed El-Bitavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mevcut Kovid-19 hastanesinde ve acil kısımlarındaki yatak sayısı artık yetmiyor. Hasta sayısı, hastanenin kapasitesinden çok daha fazla. Suni solunum cihazları yetersiz. Yatakların tamamı dolu. Hastanenin acil bölümü Kovid-19'a yakalanmış hastalarla dolu. Gidebilecekleri başka hiçbir yerleri yok. Bu durum biz sağlık çalışanlarının içini yakıyor. Çünkü evlatlarımızı, annelerimizi, babalarımızı yatıracak bir yatak bulamıyoruz. Buradaki insanların evlerine gitmesi mümkün değil." demişti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, daha önce Kovid-19 salgınının üçüncü dalgasına giren Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunmuştu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kemal eş-Şahra da 24 Mart'ta Filistin televizyonundaki açıklamalarında ülkedeki salgın durumunu "kritik" olarak nitelendirmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde toplam 85 özel ve devlet hastanesi bulunuyor.

Filistin Merkezi İstatistik Ofisine göre, nüfus oranı göz önüne alındığında ülkede bin kişiye 1,3 yatak düşüyor.

İsrail'in aşı konusunda görmezden geldiği yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de Kovid-19 salgınında tablo giderek ağırlaşıyor.

Batı Şeria'da geçen haftalarda 1500'ün üzerine çıkan günlük vaka sayılarında, getirilen kısıtlamalar sayesinde son günlerde az da olsa düşüş gözlendi.

Gazze Şeridi'nde ise mart ayı başında 200'ün altında seyreden günlük vaka sayısı son günlerde 1500'ün üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu Gazze'de bugüne kadar virüs nedeniyle 628 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 68 bini aştı.

Batı Şeria, Filistin, İsrail, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Filistinli aktivistler evde tedavi gören Kovid-19 hastalarına destek için kampanya başlattı - Son Dakika


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