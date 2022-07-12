Son dakika haberleri | Filistinli gazeteci Maram Salim, Deutsche Welle'ye karşı açtığı davayı kazandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Filistinli gazeteci Maram Salim, Deutsche Welle'ye karşı açtığı davayı kazandı

12.07.2022 12:02
Son dakika haberleri | Filistinli gazeteci Maram Salim, Deutsche Welle'ye karşı açtığı davayı kazandı

Son dakika gündem haberi: Almanya'da Bonn İş Mahkemesi, Deutsche Welle'nin (DW) Yahudi aleyhtarlığı içeren bir ifade kullandığı iddiasıyla işten çıkardığı Filistinli gazeteci Maram Salim'in haksız yere işten çıkarıldığına hükmetti.

Almanya'da Bonn İş Mahkemesi, Deutsche Welle'nin (DW) Yahudi aleyhtarlığı içeren bir ifade kullandığı iddiasıyla işten çıkardığı Filistinli gazeteci Maram Salim'in haksız yere işten çıkarıldığına hükmetti.

Bonn İş Mahkemesi, Deutsche Welle'nin, Maram Salim'in iş akdinin feshedilmesinin geçersiz olduğunu ilan etti.

Mahkeme, Salim'in Facebook gönderilerinin Yahudi karşıtı olmadığını ve görevden alınmasının hukuka aykırı olduğunu karara bağladı.

Salim, yaptığı yazılı açıklamada, kadın hakları, insan hakları, hayvan hakları konularında uzun süredir kampanyalar yürüttüğünü ve iddiaların kendisini çok üzdüğünü ifade etti.

DW'yi sorumluluk alarak kamuoyu önünde özür dilemeye ve iddialarını geri çekmeye çağıran Salim, "DW, İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerini dile getirdiği için artık Filistinlilerin iş akitlerini feshetmeye çalışmamalı. Karar, benim veya Nemi El-Hassan gibi Filistinli kadınlara yönelik nefret kampanyalarının artık başarılı olamayacağını gösteriyor. Masum olduğum en başından belliydi." ifadelerine yer verdi.

Avukat Ahmed Abed de mahkemenin Maram'a yönelik şiddetli anti-semitizm iddialarının temelsiz olduğunu açıkça vurguladığını belirterek "Deutsche Welle artık ajitasyona teslim olmak yerine Maram'ı korumalıdır." ifadesini kullandı.

Söz konusu karara DW'nin bir ay içinde temyiz hakkı bulunuyor. DW'nin ayrıca, 36 bin avro tutan mahkeme masraflarını ödemesi gerekiyor.

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Kaynak: AA

Deutsche Welle, Facebook, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Filistinli gazeteci Maram Salim, Deutsche Welle'ye karşı açtığı davayı kazandı - Son Dakika

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