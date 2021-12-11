Üye Girişi
Son dakika haberleri... Filistinli İskafi, evinin ağırlığınca altın da verseler Şeyh Cerrah Mahallesi'ni bırakmayacak (1) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Filistinli İskafi, evinin ağırlığınca altın da verseler Şeyh Cerrah Mahallesi'ni bırakmayacak (1)

11.12.2021 11:10

Son dakika haberi... İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerinden Abdulfettah İskafi, Yahudi yerleşimcilerin hayatı zindan eden tüm tazyikine ve cazip maddi tekliflerine rağmen evini ve Kudüs'ü terk etmeyeceğini söyledi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerinden Abdulfettah İskafi, Yahudi yerleşimcilerin hayatı zindan eden tüm tazyikine ve cazip maddi tekliflerine rağmen evini ve Kudüs'ü terk etmeyeceğini söyledi.

Milyonlarca Filistinli için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan 1948'deki Nekbe'den sonra Şeyh Cerrah Mahallesi'ne yerleşen 28 ailenin korkulu rüyası olan tehcir süreci ve baskılar devam ediyor.

Ürdün hükümeti ile Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) 1956'da vardığı bir anlaşma uyarınca Şeyh Cerrah Mahallesi'ne yerleştirilen aileler gibi İskafi ailesi de 1972'den bu yana İsrail mahkemelerinde, Yahudi cemaatlerinin bu topraklar üzerindeki mülkiyet hakkı iddialarına karşı hukuk mücadelesi veriyor.

Abdulfettah İskafi, ailesinin 1948'den bugüne yaşadıklarını hala verdikleri mücadeleyi ve geleceğe dair korkularını AA muhabirine anlattı.

Batı Kudüs'teki El-Beka Mülteci Kampı'nda yaşayan ailesinin 1948'deki tehcirle Doğu Kudüs'e geldiğini söyleyen İskafi, halen Şeyh Cerrah'ta çocukları ve torunlarından oluşan 14 kişilik ailesiyle 130 metrekarelik bir evde yaşadığını belirtti.

Mahalledeki 3 evin 2008'de Yahudi yerleşimcilerin eline geçtiğini aktaran İskafi, Filistinli aileler olarak benzer bir sonla karşılaşmaktan korktuklarını ifade etti.

Filistinli ailelerin mahkemelerdeki mücadelesi 1972'den beri sürüyor

Yahudi cemaatler, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki arazilerin 1948'den önce Yahudilere ait olduğunu iddia ediyor ve burada yaşayan ailelerin evlerini terk etmesini istiyor.

Yahudiler bu konuda, 1970'de İsrail parlamentosunun kabul ettiği ve 1948 öncesinde kendilerine ait olduğunu söyledikleri topraklar üzerinde hak iddia etmelerine izin veren kanunu temel alıyor. Ancak söz konusu kanun, Filistinlilerin, 1948 öncesindeki mülkleri üzerinde hak iddia etmesine izin vermiyor.

İskafi, yerleşimcilerin 1972'de evrakta sahtecilik yaptıklarını ve söz konusu toprakları İsrail tapu dairesine kaydettirdiklerini ancak kendilerinin bu kaydın sahte olduğundan emin olduklarını söyledi.

"Ellerinde hiçbir belge yok. Türk belgesi olduklarını söyledikleri bir belge sundular ama avukatlarımız yaptıkları araştırma sonucu bunun sahte olduğunu ortaya koydu. Yaptıkları sahtecilik ortaya çıkacağı için mülkiyet dosyasını açmak istemiyorlar." dedi.

Şeyh Cerrah sakinleri sürekli endişe içinde yaşıyor

Filistinli ailelerin 1972'den bu yana süren mücadelesinde mahkemelerden, mülkiyet hakkının reddedilmesi, evlerin boşaltılması ya da erteleme yönünde kararlar çıktı.

Filistinli aileler, mahkemenin verdiği boşaltma kararları nedeniyle endişe ve belirsizlik içinde yaşıyor. Avukatlar vakit kazanmak için bu kararları erteleyebilse de bu, aileler için kalıcı bir çözüm sunmuyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi son olarak, Filistinli ailelere yerleşimcilere kira ödemeleri karşılığında evlerinde 15 yıl kalma teklifini sundu. Ancak Filistinli aileler, evlerin mülkiyetinin yerleşimcilere ait olduğunu kabul etme anlamına geleceği için kira ödeme teklifini kabul etmiyor.

Özellikle evlerinden atılmaktan korkan çocukların sorun yaşadığını kaydeden İskafi şunları anlattı:

"Meçhul bir akıbetten korku duyuyor ve endişe ediyoruz. Evden çıkarılma durumunda başvurabileceğimiz başka bir alternatifin olmayışı da bizi olumsuz etkiliyor. Bu belirsizlik karşısında tutunacağımız hiç bir somut şey yok. Yıllardan beri 24 saat teyakkuz halinde yaşıyoruz."

Yerleşimciler, Filistinlileri Kudüs'te istemiyor

Yahudi yerleşimciler mahallede 3 binaya el koyuncaya kadar mutlu bir hayat yaşadıklarını ancak bundan sonra sıkıntıların başladığını aktaran İskafi, "Yerleşimciler, her türlü baskı unsurunu kullandılar. Bizi rahatsız ettiler, tehcir etmeye çalıştılar, çocukları ve gençleri darbettiler." dedi.

Evinin bitişiğindeki binada Yahudilerin yaşadığını ancak onlarla hiçbir şekilde iletişim kurmadıklarını ve konuşmadıklarını dile getiren İskafi, şöyle devam etti:

"Bizim onları burada istemediğimizi biliyorlar. Onlar da bizi sevmiyor ve istemiyor. Bu nedenle özellikle kendi bayramlarında yüksek sesli eğlenceler düzenleyip gece mahalle sakinlerini rahatsız etmek de dahil her türlü yola başvuruyorlar."

İskafi, yerleşimcilerin Kudüs'ü, Eski Şehri ve Mescid-i Aksa'yı istediğini ve bu amaçla her türlü gayrimeşru yola başvurarak halkı tehcir etmeye çalıştığını söyledi.

Müreffeh bir hayat teklifine rağmen evinden çıkmayı reddediyor

Yerleşimcilerin 1970'lerden bu yana kendilerine teklifte bulunduğunu ve evi istediklerini söyleyen İskafi, "Şehrin başka bir bölgesinde arazi, iki daire ya da 4-5 milyon dolar hatta daha fazla para teklif ettiler. Tabii ki bu kabul edilemez. Onlar için para sorun değil. Evi boşaltmak karşılığında açık çek veriyorlar. Biz para istemiyoruz. Bu evlerin ağırlığınca altın ve para verseler yine de onlara istediklerini vermeyeceğiz ve buradan çıkmayacağız." diye konuştu.

İskafi, Şeyh Cerrah'ta hiç kimsenin böyle bir tavizde bulunmayacağını ve son nefeslerine kadar haklarını almak için uğraşacağını kaydetti.

İkinci ve üçüncü Nekbe'den korkuyor

Evlerinden çıkarılmaları durumunda çocukları ve torunlarının karşılaşacakları sıkıntılardan endişe duyan İskafi, "Babalarımız 1948'de tehcir edildi. Bizi de tehcir ederlerse bu ikinci Nekbe olur. Eğer çocuklarımı ve torunlarımı tehcir ederlerse bu da üçüncü Nekbe olur." değerlendirmesini yaptı.

İskafi, evlerine el konulması durumunda maddi durumları elvermediği için başka yere gidemeyeceklerini belirterek "İmkansızlıklar yüzünden Kudüs'te yaşayamazsak Batı Şeria'ya gitmek zorunda kalacağız. Onların istediği işte tam da bu: Halkı Kudüs'ten sürmek ama bizi evimizden çıkarsalar da Kudüs'ten gitmeyeceğiz, burada kalacağız." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Filistinli İskafi, evinin ağırlığınca altın da verseler Şeyh Cerrah Mahallesi'ni bırakmayacak (1)
Son dakika haberleri... Filistinli İskafi, evinin ağırlığınca altın da verseler Şeyh Cerrah Mahallesi'ni bırakmayacak (1)
Son dakika haberleri... Filistinli İskafi, evinin ağırlığınca altın da verseler Şeyh Cerrah Mahallesi'ni bırakmayacak (1)
Son dakika haberleri... Filistinli İskafi, evinin ağırlığınca altın da verseler Şeyh Cerrah Mahallesi'ni bırakmayacak (1)

Doğu Kudüs, Yahudi, İşgal, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Filistinli İskafi, evinin ağırlığınca altın da verseler Şeyh Cerrah Mahallesi'ni bırakmayacak (1) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oyun makinesine tekme atarken duvarı deldi! 11:22 Oyun makinesine tekme atarken duvarı deldi!
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki 11:16 Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! 10:41 Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 09:59 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi 08:50 Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar 08:48 Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu 22:59 Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı 18:42 İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı

Son Dakika Haberleri
11:25 Beşiktaş Şenol Güneş'ten vazgeçemiyor! Resmi görüşme bugün
11:20 Aracını valeye teslim etmişti! 2 hafta sonra evine ceza makbuzu geldi
11:16 Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki
11:13 Yeni bir kripto vurgunu mu? Evini satan da var, altınını bozduran da!
10:54 Genç futbolcunun acı sonu: Kendini asarak yaşamına son verdi
10:53 Milletvekilleri susmayınca TBMM Başkanvekili Celal Adan'a "Başkan tokmağı kullan" önerisi
10:52 Avrupa maçları Marcao'nun kısmetini açtı! Aslan minimum 25 milyon euro isteyecek
10:38 Fırtına, sahili kızıla boyadı! Vatandaştan ilginç tespit: Marmara Denizi kusuyor sandım!
10:36 Transfer bekleyen taraftarlara Barcelona Başkanı'ndan olay cevap: Paramız yok!
10:13 Lösemili çocuk atlı polis olmak istiyordu! Küçük Emir'i hastaneye atlı polisler getirdi
Beşiktaş Şenol Güneş'ten vazgeçemiyor! Resmi görüşme bugün Beşiktaş Şenol Güneş'ten vazgeçemiyor! Resmi görüşme bugün         
11:26
Aracını valeye teslim etmişti! 2 hafta sonra evine ceza makbuzu geldi Aracını valeye teslim etmişti! 2 hafta sonra evine ceza makbuzu geldi         
11:21
Yeni bir kripto vurgunu mu? Evini satan da var, altınını bozduran da! Yeni bir kripto vurgunu mu? Evini satan da var, altınını bozduran da!         
11:14
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu         
08:52
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım         
15:34
Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar         
14:58
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 11:29:50. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Filistinli İskafi, evinin ağırlığınca altın da verseler Şeyh Cerrah Mahallesi'ni bırakmayacak (1) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement