- Filistinli Samir, Eski Türk Hamamını Yeniden İnşa Ediyor - Son Dakika

- Filistinli Samir, eski Türk hamamını yeniden inşa ediyor

EL HALİL - Batı Şeria'nın güneyindeki Filistin şehirlerinden biri olan El Halil (Hebron) kentinde, İsrail işgaline rağmen ayakta duran Naim Türk Hamamı, Filistin vatandaşı Samir Al-Qasrawi'nin kişisel çabalarıyla yeniden inşa ediliyor.

Batı Şeria'nın güneyindeki Filistin şehirlerinden biri olan El Halil kentinde, İsrail işgaline ve şehri kontrol etmeye yönelik tüm girişimlerine rağmen Naim Türk Hamamı yüzlerce yıldır ayakta duruyor. Naim Türk Hamamı'nı atalarından miras alan Filistin vatandaşı Samir Al-Qasrawi'nin, 2000 yılından beri kapalı olan hamamı yeniden inşa etme çalışmalarına başladı. Al-Qasrawi, işgalcilerin dayattığı kuralların El Halil kentinde birçok yerin kapatılmasına yol açtığını söyleyerek, hamamın sahip olduğu alanın bin 200 metre olduğunu belirtti. El-Qasrawi, Türkiye'ye hamamın yeniden inşası sürecinde kendisine destek olması için çağrıda bulundu.

İsrailli işgalcilerin, 2000 yılında Filistinlilerin ayaklandığı İkinci İntifada'nın başında Naim Türk Hamamı'nı kapatmaya ilişkin bir girişimleri olmuştu. İsrail işgal kuvvetleri, kendi kontrolleri altında bulunan Al-Shuhada Caddesi tarafındaki ana girişini kapatarak hamama girişi tamamen yasaklamıştı.